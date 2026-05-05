Тото Вольфф: «Мерседес» не может позволить себе и дальше проваливать старты гонок»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что команде нужно сосредоточить свои усилия на поиске способа улучшить работу своих болидов на старте гонок.
На данный момент «Мерседес» заметно уступает конкурентам из «Феррари» и «Макларена» в эффективности стартового рывка, что зачастую заканчивается потерей позиций.
«Нам нужно исправить ситуацию со стартами – все это продолжается уже слишком долго. При этом «Мерседес» – это единственная команда, у которой, скажем так, есть проблемы со стартами обеих машин на протяжении вот уже нескольких гонок.
Нам нужно глубже вникнуть в суть проблемы и постараться понять, за счет чего мы сможем исправить ситуацию. Поскольку я согласен с тем, что преимущество по скорости у «Мерседеса» не так велико, чтобы даже с наличием таких проблем мы все равно бы легко уезжали в закат. Так что мы не можем позволить себе и дальше проваливать старты», – рассказал Вольфф.
Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает