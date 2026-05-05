Тото Вольфф: «Мерседес» не может позволить себе и дальше проваливать старты гонок»

Вольфф надеется на прогресс «Мерседеса» на стартах гонок.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф признал, что команде нужно сосредоточить свои усилия на поиске способа улучшить работу своих болидов на старте гонок.

На данный момент «Мерседес» заметно уступает конкурентам из «Феррари» и «Макларена» в эффективности стартового рывка, что зачастую заканчивается потерей позиций.

«Нам нужно исправить ситуацию со стартами – все это продолжается уже слишком долго. При этом «Мерседес» – это единственная команда, у которой, скажем так, есть проблемы со стартами обеих машин на протяжении вот уже нескольких гонок.

Нам нужно глубже вникнуть в суть проблемы и постараться понять, за счет чего мы сможем исправить ситуацию. Поскольку я согласен с тем, что преимущество по скорости у «Мерседеса» не так велико, чтобы даже с наличием таких проблем мы все равно бы легко уезжали в закат. Так что мы не можем позволить себе и дальше проваливать старты», – рассказал Вольфф.

Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает