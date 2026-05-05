Льюис Хэмилтон: «В следующей гонке я собираюсь использовать другой подход»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что после неудачного Гран-при Майами собирается изменить подход к работе с болидом уже на следующем этапе сезона.

«В следующей гонке я собираюсь использовать другой подход. То, как мы готовимся сейчас, помогает не слишком здорово. Так что посмотрим, как мы проведем следующий Гран-при.

Если бы не повреждение на старте, я думаю, мы бы смогли бороться за самые высокие места. На установочных кругах по пути на стартовую решетку машина работала хорошо. Так что досадно, что все так вышло, этот результат не отражает всей той работы, проделанной командой.

Дальше мы отправляемся в Монреаль – на еще одну трассу с длинными прямыми. Притом, что сейчас [относительно конкурентов] мы теряем по 0,3-0,4 секунды на круге просто из-за разницы в скорости на прямых.

И с этим придется мириться до тех пор, пока проблема не будет устранена. Так что уик-энд в Майами лучше поскорее забыть и идти дальше – посмотрим, сможем ли мы атаковать лучше в следующей гонке», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Интересная история с максималкой. В квалификации в Майами Феррари были в восьмерке лучших по максимальной скорости в точке замера на прямой. Макларены, например - 14-й и 18-й. Тут, похоже, у Скудерии проблема и в распределении энергии на круге.
В голос почему-то с заголовка
Это и так не принесет никакого эффекта. Слишком ограниченная силовая установка у Феррари.
Силовая установка Феррари не уступает Мерсовским. Так что никакой доработки не будет даже не мечтайте
