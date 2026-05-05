Оскар Пиастри: «Нужно посмотреть на обновления «Мерседеса» в Канаде»

Пиастри оценил прогресс «Макларена» в Майами.

Пилот «Макларена» ответил на вопрос, способна ли теперь команда стабильно бороться с «Мерседесом».

На прошедшем Гран-при Майами, где победу одержал Андреа Кими Антонелли, Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли 2-е и 3-е место соответственно.

«Думаю, да [«Макларен» сможет бороться с «Мерседесом»]. Конечно, нам нужно подождать и посмотреть, что «Мерседес» привезет [в Канаду], поскольку в этот уик-энд у них было не так много обновлений – и тем не менее в квалификации и в основной гонке у них был примерно такой же темп. Хотя, возможно, они были даже чуть быстрее.

Мы пока явно не вернулись в то положение, в каком были в прошлом году. Но мы движемся в эту сторону. Если учитывать, что впереди у нас будут еще обновления, то все идет хорошо.

Нужно посмотреть, как мы выступим на других трассах. Мы были очень удивлены, когда финишировали на первых двух строчках в спринте. Так что все хорошо работает. Мы ожидали, что обновления станут хорошим шагом вперед – и так оно и вышло. Надеюсь, в Канаде будет так же.

Однако очевидно, что в этот уик-энд «Мерседес» мало что привез, и у них также будет пакет обновлений в Канаде. Нужно подождать и посмотреть, сколько им удастся отыграть», – сказал Пиастри.

Оскар Пиастри: «Результат гонки обнадеживает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
да что смотреть, Пиастри просто потерялся, в прошлом году прос-рал такое преимущество 😔 это треш
