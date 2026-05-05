Тото Вольфф: «Если кто-то будет жаловаться после гонки в Майами, то ему лучше скрыться. Этот Гран-при – отличная реклама «Ф-1»
Вольфф пришел в восторг от уик-энда в Майами.
Руководитель «Мерседеса» заявил, что очень доволен тем, как прошел Гран-при Майами с точки зрения зрелищности гонки.
«Если найдется даже один человек, который будет жаловаться из-за прошедшей гонки, то, думаю, ему лучше скрыться, честно.
Очевидно, выступать на этой трассе чуть легче, здесь используется не так много электроэнергии мотора. Бывают хорошие гонки, бывают плохие. Мне кажется, конкретно эта стала отличной рекламой для «Формулы-1», – сказал Вольфф.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Даже при идеальном регламенте и при идеальном Гран При на Спортсе всё-равно найдётся человек, а то и парочка (например, Irs и Mitteдmeyer), которым что-то да не понравится.
Он говорит что эта гонка хороша так как "здесь используется не так много электроэнергии мотора"?
это Вольф так говорит, потому что Кими выиграл, а если бы выиграл Леклер, как бы запел То-то
