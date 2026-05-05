  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Если кто-то будет жаловаться после гонки в Майами, то ему лучше скрыться. Этот Гран-при – отличная реклама «Ф-1»
4

Тото Вольфф: «Если кто-то будет жаловаться после гонки в Майами, то ему лучше скрыться. Этот Гран-при – отличная реклама «Ф-1»

Вольфф пришел в восторг от уик-энда в Майами.

Руководитель «Мерседеса» заявил, что очень доволен тем, как прошел Гран-при Майами с точки зрения зрелищности гонки.

«Если найдется даже один человек, который будет жаловаться из-за прошедшей гонки, то, думаю, ему лучше скрыться, честно.

Очевидно, выступать на этой трассе чуть легче, здесь используется не так много электроэнергии мотора. Бывают хорошие гонки, бывают плохие. Мне кажется, конкретно эта стала отличной рекламой для «Формулы-1», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Если «Ф-1» перейдет на 100-процентный ДВС, то в 2030-м или 2031-м серия может выглядеть нелепо»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
Гран-при Майами
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже при идеальном регламенте и при идеальном Гран При на Спортсе всё-равно найдётся человек, а то и парочка (например, Irs и Mitteдmeyer), которым что-то да не понравится.
Он говорит что эта гонка хороша так как "здесь используется не так много электроэнергии мотора"?
это Вольф так говорит, потому что Кими выиграл, а если бы выиграл Леклер, как бы запел То-то
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Уилл Бакстон: «Вольфф вряд ли решится расстаться с Антонелли ради Ферстаппена. Особенно если Кими уже будет чемпионом»
вчера, 19:45
Ландо Норрис о первом выступлении на «Нордшляйфе»: «Самый классный опыт за весь последний год»
вчера, 19:23
Карун Чандок об аварии Аджара в Майами: «Надеюсь, все это не станет для Изака началом падения»
вчера, 18:45
Уилл Бакстон: «Расселл обязан ответить в Канаде. Если Антонелли снова выиграет, то добьет конкурента»
вчера, 17:55
Лишь четырежды в истории «Ф-1» победитель 3 из 4 Гран-при на старте сезона в итоге не становился чемпионом
вчера, 17:08
Андреа Кими Антонелли: «Нам с командой нужно уделить наиболее пристальное внимание проблеме стартов»
вчера, 16:14
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»
вчера, 15:54
Зак Браун: «Думал, что пойду работать на «Ф-1», пока не появилась возможность в «Макларене»
вчера, 15:09
Джордж Расселл: «Этап в Майами можно считать моей первой неудачей в нынешнем сезоне»
вчера, 14:28
Найджел Мэнселл об «Астон Мартин»: «Весь гоночный мир в шоке. Все думали, что команда будет среди лидеров»
вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем