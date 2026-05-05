Дэймон Хилл о борьбе Ферстаппена и Албона в Майами: «Макс не может жаловаться на других, когда они поступают, как он»

Хилл недоволен жалобами Ферстаппена в Майами.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл обвинил Макса Ферстаппена в неуместных жалобах из-за ситуации на Гран-при Майами .

На 18-м круге гонщик «Ред Булл » попытался пройти пилота «Уильямса » Алекса Албона , однако тот ответил жесткой обороной.

Ферстаппену не понравился маневр соперника, о чем он заявил по радио: «Чувак, он только что прижал меня к стене. Какого ###! Так нельзя делать».

Хилл прокомментировал реакцию Макса следующим образом:

«Слушать его жалобы на то, что Алекс Албон возвращает себе позицию и давит на Макса Ферстаппена … Должен сказать, что Макс не может жаловаться на других, когда они поступают так же, как он. Он и сам достаточно часто действует так с другими».

