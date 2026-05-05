  • Дэймон Хилл о борьбе Ферстаппена и Албона в Майами: «Макс не может жаловаться на других, когда они поступают, как он»
8

Хилл недоволен жалобами Ферстаппена в Майами.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл обвинил Макса Ферстаппена в неуместных жалобах из-за ситуации на Гран-при Майами.

На 18-м круге гонщик «Ред Булл» попытался пройти пилота «Уильямса» Алекса Албона, однако тот ответил жесткой обороной.

Ферстаппену не понравился маневр соперника, о чем он заявил по радио: «Чувак, он только что прижал меня к стене. Какого ###! Так нельзя делать».

Хилл прокомментировал реакцию Макса следующим образом:

«Слушать его жалобы на то, что Алекс Албон возвращает себе позицию и давит на Макса Ферстаппена… Должен сказать, что Макс не может жаловаться на других, когда они поступают так же, как он. Он и сам достаточно часто действует так с другими».

Дэймон Хилл: «Полагаю, на Расселла повлияло то, как долго тянулась история с новым контрактом»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
logoМакс Ферстаппен
logoАлександр Албон
Гран-при Майами
Вы не понимаете.
Если выдавливает Ферстаппен, то это хорошо для Ф-1.
Если выдавливают Ферстаппена, то это плохо для Ф-1.

Очевидное, невероятное.
Ты сам придумал про хорошо и плохо? Выдавливать соперника всегда плохо, без разницы кто это делает.
У чела кроме дайв бомб нет никаких инструментов для обгона, тупо кидает дайв бомб и отруливайте от него, в худшем случае отдаст позицию как в спринте, штрафов никаких не дадут, танк РБ от таких маневров не ломается почему то, жаль никто в стиле максика не начинает смещаться на торможении и не идёт до конца. И вот это типа великий чемпион, ну ну. А его должны все пропускать, и чисто бороться, это давно известно, чуть что он ныть начинает, правила вспоминать, которые не соблюдает.
Quod licet Iovi, non licet bovi(c);))
Все верно, быку нельзя Юпитерствовать, Юпитеру можно быковать ))
