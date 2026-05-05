Дэймон Хилл о борьбе Ферстаппена и Албона в Майами: «Макс не может жаловаться на других, когда они поступают, как он»
Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл обвинил Макса Ферстаппена в неуместных жалобах из-за ситуации на Гран-при Майами.
На 18-м круге гонщик «Ред Булл» попытался пройти пилота «Уильямса» Алекса Албона, однако тот ответил жесткой обороной.
Ферстаппену не понравился маневр соперника, о чем он заявил по радио: «Чувак, он только что прижал меня к стене. Какого ###! Так нельзя делать».
Хилл прокомментировал реакцию Макса следующим образом:
«Слушать его жалобы на то, что Алекс Албон возвращает себе позицию и давит на Макса Ферстаппена… Должен сказать, что Макс не может жаловаться на других, когда они поступают так же, как он. Он и сам достаточно часто действует так с другими».
Если выдавливает Ферстаппен, то это хорошо для Ф-1.
Если выдавливают Ферстаппена, то это плохо для Ф-1.
Очевидное, невероятное.