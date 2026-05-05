Главный гоночный инженер «Хонды»: «Оба «Астон Мартин» смогли финишировать без серьезных проблем с силовой установкой»
В «Хонде» оценили итоги Гран-при Майами.
Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара высказался о результатах уик-энда в Майами, где пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланс Стролл финишировали на 15-м и 17-м месте соответственно.
«Мы добились позитивного результата: обе машины смогли финишировать без серьезных проблем с силовой установкой.
Это небольшой шаг вперед, однако я думаю, что он станет основой для будущих улучшений производительности. Вибрации? Их возникновение в пятницу связано с шинами. Мы сделали маленький шаг в правильном направлении», – заявил Орихара.
Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
То есть проблемы были, но не серьезные?
Маленький шажок за месяц, вот же позорники)
Такими темпами глядишь к концу сезона будут не 3-4 секунды с круга проигрывать, а две.
