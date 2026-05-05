Главный гоночный инженер «Хонды»: «Оба «Астон Мартин» смогли финишировать без серьезных проблем с силовой установкой»

В «Хонде» оценили итоги Гран-при Майами.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара высказался о результатах уик-энда в Майами, где пилоты «Астон Мартин » Фернандо Алонсо и Ланс Стролл финишировали на 15-м и 17-м месте соответственно.

«Мы добились позитивного результата: обе машины смогли финишировать без серьезных проблем с силовой установкой.

Это небольшой шаг вперед, однако я думаю, что он станет основой для будущих улучшений производительности. Вибрации? Их возникновение в пятницу связано с шинами. Мы сделали маленький шаг в правильном направлении», – заявил Орихара.

