Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» неплохой темп. Но нужно добраться до финишного флага»
Хюлькенберг подвел итоги уик-энда в Майами.
Пилот «Ауди» прокомментировал итоги Гран-при Майами, где сошел в основной гонке и не смог принять участие в спринте из-за загоревшегося мотора.
«Не знаю, что случилось. Парни посмотрят и проанализируют. Этот уик-энд закалил наш характер. У нас было много проблем, которые теперь предстоит обсудить.
Было и несколько позитивных моментов. Думаю, у нас неплохой темп, однако нам нужно как-то реализовать его на практике, перевести его на асфальт, увидеть финишный флаг и обойти другие машины.
Но мы работаем над этим. Мы усердно трудимся и не позволяем себе падать духом», – сказал Хюлькенберг.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
