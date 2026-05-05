Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» неплохой темп. Но нужно добраться до финишного флага»

Хюлькенберг подвел итоги уик-энда в Майами.

Пилот «Ауди » прокомментировал итоги Гран-при Майами , где сошел в основной гонке и не смог принять участие в спринте из-за загоревшегося мотора.

«Не знаю, что случилось. Парни посмотрят и проанализируют. Этот уик-энд закалил наш характер. У нас было много проблем, которые теперь предстоит обсудить.

Было и несколько позитивных моментов. Думаю, у нас неплохой темп, однако нам нужно как-то реализовать его на практике, перевести его на асфальт, увидеть финишный флаг и обойти другие машины.

Но мы работаем над этим. Мы усердно трудимся и не позволяем себе падать духом», – сказал Хюлькенберг.

