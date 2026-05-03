Антонелли выиграл 3 гонки и 3 поула подряд
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами после старта с поул-позиции.
Победа стала для 19-летнего итальянца третьей в «Формуле-1» и третьей подряд после успехов в Китае и Японии.
Накануне Кими завоевал третий поул в карьере и третий подряд. Антонелли – первый пилот, одержавший свои первые три победы подряд и с поул-позиций.
Представитель «Мерседеса» продолжает возглавлять чемпионат. Ранее итальянец стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории.
Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?
Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В прошлом сезоне был в лучшем случае неплох.
Тотошка решил зафармить титул самого молодого чемпиона?
Либо и правда титул регену фармит, либо Жоржа воспитывает. Или все вместе.