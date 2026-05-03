Антонелли выиграл 3 гонки и 3 поула подряд

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами после старта с поул-позиции.

Победа стала для 19-летнего итальянца третьей в «Формуле-1» и третьей подряд после успехов в Китае и Японии .

Накануне Кими завоевал третий поул в карьере и третий подряд. Антонелли – первый пилот, одержавший свои первые три победы подряд и с поул-позиций.

Представитель «Мерседеса » продолжает возглавлять чемпионат. Ранее итальянец стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории.

