Антонелли выиграл 3 гонки и 3 поула подряд

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами после старта с поул-позиции.

Победа стала для 19-летнего итальянца третьей в «Формуле-1» и третьей подряд после успехов в Китае и Японии.

Накануне Кими завоевал третий поул в карьере и третий подряд. Антонелли – первый пилот, одержавший свои первые три победы подряд и с поул-позиций.

Представитель «Мерседеса» продолжает возглавлять чемпионат. Ранее итальянец стал самым молодым лидером «Ф-1» в истории.

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Я не то, чтобы против, но с чего вдруг он поехал намного сильнее Раселла?
В прошлом сезоне был в лучшем случае неплох.

Тотошка решил зафармить титул самого молодого чемпиона?
У Джорджа вечно с машиной какая то беда в последних гонках. Возможно специально что бы не создавать борьбу внутри команды мутят с настройками. Но в это мало верится.
Зная Тотондрия, как раз мало верится в случайности.
Либо и правда титул регену фармит, либо Жоржа воспитывает. Или все вместе.
Кими продолжает и преумножает старые добрые традиции доминирования.
Можно говорить: "С детства за Кими"
У оригинального Кими такого самовоза, как у регена, наверное, и не было никогда
На месте Роскошного Джорджа я бы уже начал крепко задумываться о будущем. Он нелюбимый сын Вольффа, Тото заигрывает с Максом, а кудрявый звиздюк уже на 24 очка уделывает его в чемпионате
Рассел крут стабильностью. И в целом, как показывает сегодняшняя гонка, стабильно ехать он до сих пор классно может. А вот гнать во всю мочь, возможно, не его. Плюс, в Японии принцесса могла поплыть. В чемпионском характере жоржика заподозрить пока было нельзя. Хотя, старт этого сезона навевает воспоминания о Пиастри-Норрисе в прошлом году. Поэтому, пока еще рано Рассела со счетов списывать
Если Кими выиграет чемпионат это все окажется лишь лёгким флиртом с Максом. Мерседесе не будут брать Макса на конкуренцию к Кимми (. Возможно захотят Леклера тот тоже задумываться о смене команды).
Даже жаль Жоржика, но мерсы после Росберга никогда не будут второго пилота рядом с лидером держать
Именно поэтому они в свое время прокатили Верляйна ради вальтерикеллы
Хочется порадоваться за Кими, он действительно очень крутой. Но когда "гонки" выглядят так... Ни смотреть ни анализировать это шапито нет желания
Не интересно было, вам не нравилось, стало интересно и борьба до последнего круга - вам не нравится. Может автогонки это не ваше?
Какое отношение рандомное йо-йо имеет к автогонкам?
Леклер л0x недели.
Типичный Шарлик
Лох, который в очередной раз объехал 6ти кратного даже с разворотом?
Маленький доминатор)
Кими с победой. Рассел все еще не нервничает
Рассел на самый приятный гонщик Ф1, но, думаю, его всё-таки сливают ради Макса.
Рассел самый гнусный пилот.
Красавец! :)
