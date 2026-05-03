Болид Гасли перевернулся после аварии с Лоусоном. Оба пилота сошли на Гран-при Майами

Пилот «Альпин » Пьер Гасли досрочно завершил Гран-при Майами после аварии.

Француз и его соперник из «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон дошли до контакта, после чего машина Гасли перевернулась и отправилась в барьеры.

Оба гонщика были вынуждены сойти. Гасли сообщил, что не пострадал.

Инцидент случился практически одновременно с аварией Изака Аджара из «Ред Булл ». На трассу выехала машина безопасности.

