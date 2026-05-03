Босс «Кадиллака»: «Команда нацелена закрепиться в середине пелотона»

В «Кадиллаке» оценили прогресс команды.

Исполнительный директор «Кадиллака » Дэн Таурисс поделился ожиданиями от Гран-при Майами .

«Участвовать в гонке здесь перед нашими домашними болельщиками в США – это потрясающе. Это наша четвертая гонка, и если посмотреть на прогресс, достигнутый после Мельбурна, то можно заметить, как команда продолжает сплачиваться и формироваться прямо на наших глазах.

Мы привезли обновления, у нас есть темп. Вчера возникли некоторые неполадки, но это ожидаемо для команды, которая проводит свой первый сезон в чемпионате. Но прогресс есть. Темп продолжает улучшаться. Мы нацеливаемся на то, чтобы закрепиться в середине пелотона, продолжив подниматься по турнирной таблице», – сказал Таурисс.

