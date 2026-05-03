«Приходилось менять нижнее белье каждый круг». Пьер Гасли о пилотаже под дождем в болиде-2026

Гасли рассказал, как тестировал машину 2026 года в экстремальных условиях.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли высказался о первом опыте управления новым болидом в дождевых условиях.

Предстоящий Гран-при Майами может пройти на мокрой трассе. Француз уже управлял болидом 2026 года под дождем в Сильверстоуне в рамках съемочного дня.

«Хорошая новость в том, что я уже пилотировал машину в середине января в Сильверстоуне, при этом температура шин была 30 градусов, и у меня была пробуксовка на шестой передаче после «Мэгготс» и «Беккеттс».

Приходилось менять нижнее белье каждый круг, и это были самые экстремальные условия [для пилотажа] в жизни.

Не хочу сказать, что не жду трудностей на мокрой трассе, но я готов к этому и знаю, чего ожидать, как извлечь максимум и воспользоваться возможностями.

Я знаю, что довольно сильно выступаю в таких условиях. Так что лично я не против. Однако это будет весьма особенная гонка, тем более если она окажется дождевой. Здесь достаточно сложные условия в плане сцепления с трассой. Есть пара ловушек, которых нужно остерегаться, но, полагаю, в то же время будут и шансы», – порассуждал Пьер.

«Формула-1» приоделась для Майами: яркие цвета, неоновый синтвейв и эстетика 80-х

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако