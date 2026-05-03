Лионель Месси с семьей посетил Гран-при Майами «Ф-1»

Месси стал одним из гостей этапа «Ф-1» в Майами.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вместе с семьей посетил Гран-при Майами «Формулы-1»

Легендарный аргентинский футболист посетил гонку в качестве гостя команды «Мерседес».

В рамках своего визита в паддок футболист встретился с аргентинским пилотом «Альпин » Франко Колапинто .

Сама гонка пройдет сегодня в 20:00 по московскому времени.

Хорватская фанатка Ивана Кнолль попала в трансляцию Гран-При Майами. В кадре также оказалась реакция механика «Макларена»

