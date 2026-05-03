  • Макс Ферстаппен: «Я не против дождя, но в Майами очень трудно на мокрой трассе»
Ферстаппен поделился мыслями перед потенциально дождевой гонкой в США.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, чего ждет от предстоящего Гран-при Майами, который может пройти в дождевых условиях.

«Давайте сначала подождем, насколько сильным будет дождь и будет ли он.

Для нашей команды все складывалось очень позитивно вчера и в целом в этот уик-энд. Надеюсь, получится продолжить в том же духе в гонке.

Если будет дождь, придется с этим справляться. Я не против дождя, но знаю, что здесь очень трудно на мокрой трассе – много стоячей воды, с которой приходится иметь дело. Так что не думаю, что сценарий гонки будет очень прямолинейным», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед стартом.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
