Лоран Мекьес о дисквалификации Аджара: «Ред Булл» ошибся. Команда приносит Изаку извинения»

В «Ред Булл» высказались о дисквалификации Аджара из квалификации в Майами.

Француза исключили из протокола, поскольку боковые дефлекторы на его машине оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом.

При этом Аджар начнет гонку с пит-лейн из-за превышения лимита по использованию некоторых компонентов мотора.

«Мы ошиблись, и мы уважаем решение судей. Мы не собирались получить преимущество в темпе за счет этой ошибки. Мы извлечем уроки из этого инцидента и оценим нашу работу, чтобы понять, как такое произошло, и чтобы убедиться, что подобного больше не случится. Команда приносит извинения Изаку, нашим фанатам и партнерам.

Сегодня мы на собственном горьком опыте усвоили урок, но мы продолжим двигаться дальше. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что превратить вчерашнее воодушевляющее выступление [в квалификации] в сильный результат в гонке», – сказал Мекьес.

