Формула Е. Эванс выиграл вторую гонку в Берлине, Верляйн возглавил личный зачет
Эванс одержал победу во второй гонке «Формулы Е» в Берлине.
Пилот «Ягуара» Митч Эванс финишировал на первой строчке во второй гонке (8-й этап чемпионата) «Формулы Е» в Берлине.
Второе место занял гонщик «Ниссана» Оливер Роулэнд, третьим стал Паскаль Верляйн из «Порше».
В результате заезда Паскаль Верляйн вышел в лидеры личного зачета, набрав 101 очков. Вторым идет Митч Эванс (98 очков), третьим – Эдоардо Мортара из «Махиндры» (93 очка).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
