Формула Е. Эванс выиграл вторую гонку в Берлине, Верляйн возглавил личный зачет

Эванс одержал победу во второй гонке «Формулы Е» в Берлине.

Пилот «Ягуара » Митч Эванс финишировал на первой строчке во второй гонке (8-й этап чемпионата) «Формулы Е» в Берлине.

Второе место занял гонщик «Ниссана » Оливер Роулэнд , третьим стал Паскаль Верляйн из «Порше ».

В результате заезда Паскаль Верляйн вышел в лидеры личного зачета, набрав 101 очков. Вторым идет Митч Эванс (98 очков), третьим – Эдоардо Мортара из «Махиндры» (93 очка).

