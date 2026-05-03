Формула-2. Майами. Мини выиграл дождевую гонку, Беганович – 2-й, Камара – 3-й, сошло 7 машин

Мини одержал победу в дождевой гонке «Ф-2» в Майами.

Пилот «МП Моторспорт» Габриэле Мини одержал победу в основной гонке в Майами, которая прошла в дождевых условиях.

Вторую строчку занял Дино Беганович («ДАМС »), третьим финишировал Рафаэл Камара («Инвикта»).

В непростых условиях, связанных с прошедшим перед гонкой сильным дождем, до финиша не смогли добраться 7 пилотов.

По итогам заезда лидерство в личном зачете сохраняет Никола Цолов («Кампос ») с 35 очками. Вторым идет Камара (34 очка), третьим – Мини (34 очка).

