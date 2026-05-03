Формула-2. Майами. Мини выиграл дождевую гонку, Беганович – 2-й, Камара – 3-й, сошло 7 машин
Мини одержал победу в дождевой гонке «Ф-2» в Майами.
Пилот «МП Моторспорт» Габриэле Мини одержал победу в основной гонке в Майами, которая прошла в дождевых условиях.
Вторую строчку занял Дино Беганович («ДАМС»), третьим финишировал Рафаэл Камара («Инвикта»).
В непростых условиях, связанных с прошедшим перед гонкой сильным дождем, до финиша не смогли добраться 7 пилотов.
По итогам заезда лидерство в личном зачете сохраняет Никола Цолов («Кампос») с 35 очками. Вторым идет Камара (34 очка), третьим – Мини (34 очка).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Чумовые три последних круга
Камара удивительно лидерство упустил
