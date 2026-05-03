Аджар начнет Гран-при Майами с пит-лейн

Аджар стартует с пит-лейн в Майами.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар будет вынужден стартовать с пит-лейн на Гран-при Майами.

Перед гонкой команда заменила энергонакопитель силовой установки в болиде француза. Это четвертый из трех разрешенных энергонакопителей, из-за чего Аджар и получил штраф. То же самое касается установленного нового блока управления энергией.

Ранее гонщика «Ред Булл» дисквалифицировали из квалификации, поскольку боковые дефлекторы на машине француза оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом, и дисквалифицировала гонщика.

