Аджар начнет Гран-при Майами с пит-лейн
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар будет вынужден стартовать с пит-лейн на Гран-при Майами.
Перед гонкой команда заменила энергонакопитель силовой установки в болиде француза. Это четвертый из трех разрешенных энергонакопителей, из-за чего Аджар и получил штраф. То же самое касается установленного нового блока управления энергией.
Ранее гонщика «Ред Булл» дисквалифицировали из квалификации, поскольку боковые дефлекторы на машине француза оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом, и дисквалифицировала гонщика.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
очень важная, конечно информация )