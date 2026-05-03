Фернандо Алонсо: «Только «Феррари» ездила в дождевых условиях на новых болидах. Остальным придется осваиваться по ходу дела»

Алонсо считает, что у «Феррари» будет преимущество в гонке в Майами.

Пилот «Астон Мартин » полагает, что «Феррари» окажется в выгодном положении, если Гран-при Майами пройдет в дождевых условиях.

Испанец сослался на двухдневные шинные тесты «Пирелли», в которых участвовал Льюис Хэмилтон в апреле и которые прошли в условиях дождя.

«Скажем так, в сухих условиях у нас нет шансов. В дождевых – у нас также нет шансов. Однако в случае с дождем никогда не знаешь, что может произойти. Мы впервые будем управлять этими болидами, созданными при новом регламенте, на мокрой трассе.

Только «Феррари» может похвастаться неограниченным количеством тестов с «Пирелли» и прочим. Нам же нужно просто воспользоваться возможностями, которые появятся в гонке. Мы не «Феррари », так что придется осваиваться по ходу дела», – сказал Алонсо .

«Мерседес» провалил спринт в Майами, но взял поул. Конец доминирования близок?

