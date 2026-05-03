На трассе в Майами убрали предупреждение о необходимости найти укрытие из-за грозы

Погода на автодроме в Майами налаживается.

По словам журналиста Томаса Махера, организаторы сняли предупреждение о необходимости найти укрытие на трассе в Майами, где должен состояться Гран-при «Формулы-1».

Тем не менее, несмотря на улучшение условий, дождь все еще продолжает идти над автодромом.

Ранее «Ф-1» перенесла Гран-при Майами , который должен пройти сегодня, с 23:00 на 20:00 по московскому времени из-за угрозы шторма.

Фото: соцсети Томаса Махера

На трассе в Майами началась гроза. Людей призывают укрыться в безопасном месте

