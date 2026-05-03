На трассе в Майами убрали предупреждение о необходимости найти укрытие из-за грозы
Погода на автодроме в Майами налаживается.
По словам журналиста Томаса Махера, организаторы сняли предупреждение о необходимости найти укрытие на трассе в Майами, где должен состояться Гран-при «Формулы-1».
Тем не менее, несмотря на улучшение условий, дождь все еще продолжает идти над автодромом.
Ранее «Ф-1» перенесла Гран-при Майами, который должен пройти сегодня, с 23:00 на 20:00 по московскому времени из-за угрозы шторма.
Фото: соцсети Томаса Махера
На трассе в Майами началась гроза. Людей призывают укрыться в безопасном месте
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Томаса Махера
6 комментариев
Судя по тому что дождь зарядил на весь день - ГП сегодня не будет.
Это Майами, там через час может быть +35 и пустыня Сахара
Может быть, а может и не быть - остаётся только ждать.
Формула 2 закончила заезд уже на почти высохшей трассе
да Ф2 даже с решётки стартовать будут
места два-три на трассе, где подсохла траектория уже
