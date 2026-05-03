  • Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»
Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»

Хэмилтон недоволен оборудованием «Феррари».

Пилот «Феррари» высказался о 6-м месте в квалификации к Гран-при Майами.

«Стало лучше. Мы многое изменили в болиде, проблем с программным обеспечением не было. Думаю, мы добились прогресса, сделали шаг вперед. Во втором сегменте у меня были очень неплохие ощущения, но, как только начался Q3, я не смог извлечь максимум.

Мне не нравится 6-я позиция – это не то, чего я хочу. Так что я недоволен этим результатом. Но мне приятно, что мы внесли изменения перед квалификацией и добились прогресса. Мы улучшили ситуацию. Мне кажется, мы вполне могли попасть в первую тройку, так что мне нужно с этим разобраться.

Если бы в пятницу я мог начать с тем, чего мы добились за субботу, и провести практику за рулем болида с нынешними настройками, которые сильно отличаются от того, что было в спринте… Мне действительно нужно со всем этим разобраться.

Если честно, симулятор меня не устраивает. Пожалуй, я пока от него откажусь», – сказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Лично мне кажется, что обновления болида «Феррари» сработали»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
что за перепись фанатов Макса в комментах... пришли - навоняли
идите в свои ветки
Ответ Stanislav Babushkin
Ты не привык ещё?
Они как те шавки, что каждый столб должны пометить.
Ответ PinokNogoev
обычно приходят пара человек, а сейчас весь двор затявкал..
Правильно, Льюис. Тоже взял Moza R3, отказавшись от Феррари.
Сложно симулировать
