Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»

Хэмилтон недоволен оборудованием «Феррари».

Пилот «Феррари» высказался о 6-м месте в квалификации к Гран-при Майами .

«Стало лучше. Мы многое изменили в болиде, проблем с программным обеспечением не было. Думаю, мы добились прогресса, сделали шаг вперед. Во втором сегменте у меня были очень неплохие ощущения, но, как только начался Q3, я не смог извлечь максимум.

Мне не нравится 6-я позиция – это не то, чего я хочу. Так что я недоволен этим результатом. Но мне приятно, что мы внесли изменения перед квалификацией и добились прогресса. Мы улучшили ситуацию. Мне кажется, мы вполне могли попасть в первую тройку, так что мне нужно с этим разобраться.

Если бы в пятницу я мог начать с тем, чего мы добились за субботу, и провести практику за рулем болида с нынешними настройками, которые сильно отличаются от того, что было в спринте… Мне действительно нужно со всем этим разобраться.

Если честно, симулятор меня не устраивает. Пожалуй, я пока от него откажусь», – сказал Хэмилтон.

