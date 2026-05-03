Аджар дисквалифицирован из квалификации к Гран-при Майами

ФИА аннулировала результат Аджара в квалификации в Майами.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар занял 9-е место в квалификации к Гран-при Майами, однако в итоге потерял позицию.

Техническая делегация ФИА обнаружила, что боковые дефлекторы на машине француза оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом, и дисквалифицировала гонщика.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
регламент
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФИА
logoИзак Аджар
Гран-при Майами
У быков опять две разные машины? Или машину Макса решили не измерять от греха?)
Ответ avku
Не, вроде если расхождение есть, то вторую машину тоже смотрят
Ответ avku
Так вопрос в том, что предыдущие 3 гонки он тоже нарушал вместе с Максом или как? Если у него не было обновлений, то получается что так…
у всех топ командах Феррари, Мерсах, Макларен 2 болида как болида, все новинки обновления, всегда на двох болидах , но у РБ всегда есть только одна машина, ну не может пилот в квале сливать относитлеьно напарнинка почти секунду если болиды одинаковвые, за счет мастерства пилота ну может быть около 3 десятых, но не секунда, ну Аджар потерпит
Аджар до***делся. "Я не понимаю, как так напарники до меня могли сливать Максу по полторы секунды, ваще не представляю как такое возможно..." Теперь хорошо представляешь, клоун? Начал уже потихоньку прозревать?
Хитрый план РБ на тот случай, если бы он выше Макса в квале оказался)
Ответ Alex Tarakanoff
а говорят Феррари убивает гонщиков..
Ответ Don notToliver
За последние 10 лет: Феррари воспитали Леклера джовинацци и бермана

Рб: ферстаппен, Сайнс, албон, Хаджар, Квят, феттель, цунода, лоусон,
Не плохо так подубили пилотов аж на 8 титулов
