Аджар дисквалифицирован из квалификации к Гран-при Майами
ФИА аннулировала результат Аджара в квалификации в Майами.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар занял 9-е место в квалификации к Гран-при Майами, однако в итоге потерял позицию.
Техническая делегация ФИА обнаружила, что боковые дефлекторы на машине француза оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом, и дисквалифицировала гонщика.
«Мерседес» провалил спринт в Майами, но взял поул. Конец доминирования близок?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Рб: ферстаппен, Сайнс, албон, Хаджар, Квят, феттель, цунода, лоусон,
Не плохо так подубили пилотов аж на 8 титулов