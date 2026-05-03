Аджар дисквалифицирован из квалификации к Гран-при Майами

ФИА аннулировала результат Аджара в квалификации в Майами.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар занял 9-е место в квалификации к Гран-при Майами , однако в итоге потерял позицию.

Техническая делегация ФИА обнаружила, что боковые дефлекторы на машине француза оказались на 2 мм больше разрешенного регламентом, и дисквалифицировала гонщика.

