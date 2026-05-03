Эстебан Окон: «Болид «Хааса» стал лучше, однако все еще чего-то не хватает»

Пилот «Хааса » прокомментировал 15-е место в квалификации к Гран-при Майами.

«Все прошло позитивно. Думаю, мы добились хорошего прогресса к квалификации. Ощущения от болида стали гораздо лучше – и это касается как Олли [Бермэна], так и меня. Машина гораздо более конкурентоспособная.

Мы немного приблизились к соперникам по сравнению с тем, что было в пятницу. Однако нам все еще чего-то не хватает, чтобы пробиться вперед.

Во время своего быстрого круга я слегка коснулся стены, а в последнем повороте у меня возникли проблемы с рулем – и именно там я потерял время. Я мог отыграть пару позиций. Здорово хотя бы то, что нам удалось улучшить машину.

Не знаю, как будет с погодой в воскресенье. Мы никогда не пилотировали эти болиды в дождевых условиях. Будет ли дождь? Если и будет, то это предоставит нам возможности. Так что посмотрим», – сказал Окон .

