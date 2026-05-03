  • Президент ФИА: «V8 вернется в «Ф-1». Это неизбежно. Федерации не нужна поддержка мотористов»
Президент ФИА: «V8 вернется в «Ф-1». Это неизбежно. Федерации не нужна поддержка мотористов»

В ФИА сообщили о готовности вернуть моторы V8 в «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем подтвердил в беседе с журналистами, что «Формула-1» перейдет на двигатели V8 в начале следующего десятилетия.

«Вернутся ли V8 или V10? Это неизбежно. О да, это неизбежно. В конце концов это вопрос времени. В 2031-м у ФИА будет право это сделать без какого-либо согласования со стороны производителей моторов. Таковы правила.  

Но мы бы хотели ввести новые двигатели на год раньше – о чем сейчас все просят. Когда вы пытаетесь сказать об этом мотористам, то они отказываются – но это произойдет. Так и будет. Власть вернется к ФИА.

Причины такого решения? Давайте не будем обсуждать техническую сторону вопроса. Поговорим о нашей задаче. А она заключается в том, чтобы сделать все не таким сложным, как сейчас. Когда здесь использовался MGU-H, он выполнял свою функцию, но ни один из производителей не извлек из этого никакой реальной пользы. Теперь же у моторов есть только MGU-K. Это тот же турбированный двигатель объемом 1,6 литра.

У меня есть ощущение, что V10… Если спросить любого производителя, который участвует сейчас в «Ф-1», производит ли он машины с V10, который раньше был у многих, то сейчас ответ будет «нет». Самый популярный мотор, с которым проще всего работать, это V8. Здесь и звук, и меньше сложности, и более легкий вес.

Вы очень скоро об этом услышите, электрификация будет на очень, очень низком уровне. Главную роль будет играть сам двигатель. Не будет такого, как сейчас, когда мощность разделена в соотношении 46 на 54. Электрическая составляющая будет на самом минимальном уровне.

Вы можете увидеть V8 в дорожных версиях «Феррари», «Мерседеса», «Ауди», «Кадиллака». Его использует большинство производителей – и за счет этого машина станет легче.

Сроки? Я нацелен на 2030-й. Это произойдет за год до вступления в силу нового регламента. Производители этого хотят. Но, допустим, они не проголосуют за это, тогда придется подождать еще год – и все будет. Вопрос не в том, нужна ли мне их поддержка. Нет, это все равно будет сделано. V8 вернется», – заявил Сулайем.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Слова не мальчика, но мужа! Правда, Пинок Ногоев будет недоволен.
Ответ Анатолий Зубков
Пинок хоть адекватен - он видит будущее за электро, но ругает искусственность, а вот любители ездить вдвоем на самокатах, откровенно нахваливающие регламент под лавандовый раф, это те еще шизы
Ответ Scorpio
Для Формулы будущее точно не в электро. Чем быстрее будет развивать e-fuel, тем быстрее вернется чистый ДВС
Отлично 👍
Один недовольный местный электричколюб опечалится, но только один ))
Ну и замечательно.
Это значит, что Китай со своим BYD автоматически идет лесом.
А вот еще одну заводскую команду из США вполне можно ждать, под такие-то моторы, скорее все GM. Да и Форд возможно только двигателями уже не ограничится.
Да и Тойота продолжают производить и использовать хорошие восьмерки.
Ответ SHoreSY
Так-то у Китая есть FAW и GWM, создавшие V8 на 4.0. Компартия прикажет — скооперируются, пусть и пропасть между дорожными и гоночными моторами.

Скорее всего, «Ф-1» вернётся к объёму 2.4.

А «Тойота» вроде перешла с атмо V8 (4.6/5.7) на «турбошестёрку» 3.4. Разработку турбодвигателя на восемь цилиндров вели для «Лексуса», как и проект большого кроссовера под него, вероятно с классической компоновкой, но свернули, видимо, из-за «зелёной» повестки. Остался лишь нишевый спорткар LC500 с пятилитровым V8.
Ответ SHoreSY
Кадиллак это и есть GM
Вопрос - когда? И нахрена тогда всё это затеяли в 2009, был же шикарный регламент 2007-2008. Верните и размер тех машин, кстати.
Ответ Paninaro
Это длинная история. Шикарный регламент был в начале 199х сразу после 1го турбо - регламентировался только обьём двигателя. Хочешь V8 - Ford, хочешь V10 - Honda/Renault, хочешь V12 - Ferrari.

Звук, соответсвенно отличался. И на разных трассах были лучше те или иные двигатели. Но потом наступило уныние с унификацией до V10, а потом и до V8.

PS: BRM H16 из 195х - вообще шедевр. В Гудвуде раегулярно ныне можно увидеть/услышать!
Отличные новости (ну всё к этому идёт и должно идти, вспомните АМГ С -серии) я бы наверное даже хотел, чтобы эти V8 были атмосферными с 15-18т об/м, плюс электрики чуть больше, ради звука, но это вес, хотя тяжелее не будет + с формами (они мне оч нравятся) и размерами нынешних машин, всё чётко влезет..
Ответ mrcrowley88@yandex.ru
Дозаправки вернут, и обгоны будут за счёт стратегии.
Ответ Анатолий Зубков
было бы шикарно!
Ну вот и отлично . Пускай по повестке двигаются со своим биотопливом , но вернут v8 , а электрическая часть будет как в начале 10х чисто керс , который если откажет в гонке , будет проблемой , но не скажется катастрофически . Еще бы как-то повыносливее резину , чтобы в квале в режиме атаки можно было на две попытки идти .
Ответ Brigande
Куда уж повыносливее, если на половине трасс ездят с одним питом, а в Монако вообще остановки искусственны, просто ради того чтобы были, резина легко выдержит весь заезд
Ответ Brigande
Сделать бы как в нулевые двух поставщиков резины, а то и 3х)
Ну v8 с турбинами и замечательно
Спасибо Сулайему за "подсветку" стратегического вопроса. Слухи, как часто случается в Ф1, имели основания.
Потенциальное несогласие производителей на V8 закономерно: конструировать придется "с нуля", да и повод выторговать что-то для себя важное очень кстати.
Ответ MP423
Вы можете увидеть V8 в дорожных версиях «Феррари», «Мерседеса», «Ауди», «Кадиллака». Его использует большинство производителей
Ответ Ariesgoth
Моторы дорожных версий не имеют никакого отношения к формульным СУ.
