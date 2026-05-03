Президент ФИА: «V8 вернется в «Ф-1». Это неизбежно. Федерации не нужна поддержка мотористов»

В ФИА сообщили о готовности вернуть моторы V8 в «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем подтвердил в беседе с журналистами, что «Формула-1 » перейдет на двигатели V8 в начале следующего десятилетия.

«Вернутся ли V8 или V10? Это неизбежно. О да, это неизбежно. В конце концов это вопрос времени. В 2031-м у ФИА будет право это сделать без какого-либо согласования со стороны производителей моторов. Таковы правила.

Но мы бы хотели ввести новые двигатели на год раньше – о чем сейчас все просят. Когда вы пытаетесь сказать об этом мотористам, то они отказываются – но это произойдет. Так и будет. Власть вернется к ФИА.

Причины такого решения? Давайте не будем обсуждать техническую сторону вопроса. Поговорим о нашей задаче. А она заключается в том, чтобы сделать все не таким сложным, как сейчас. Когда здесь использовался MGU-H, он выполнял свою функцию, но ни один из производителей не извлек из этого никакой реальной пользы. Теперь же у моторов есть только MGU-K. Это тот же турбированный двигатель объемом 1,6 литра.

У меня есть ощущение, что V10… Если спросить любого производителя, который участвует сейчас в «Ф-1», производит ли он машины с V10, который раньше был у многих, то сейчас ответ будет «нет». Самый популярный мотор, с которым проще всего работать, это V8. Здесь и звук, и меньше сложности, и более легкий вес.

Вы очень скоро об этом услышите, электрификация будет на очень, очень низком уровне. Главную роль будет играть сам двигатель. Не будет такого, как сейчас, когда мощность разделена в соотношении 46 на 54. Электрическая составляющая будет на самом минимальном уровне.

Вы можете увидеть V8 в дорожных версиях «Феррари», «Мерседеса», «Ауди», «Кадиллака». Его использует большинство производителей – и за счет этого машина станет легче.

Сроки? Я нацелен на 2030-й. Это произойдет за год до вступления в силу нового регламента. Производители этого хотят. Но, допустим, они не проголосуют за это, тогда придется подождать еще год – и все будет. Вопрос не в том, нужна ли мне их поддержка. Нет, это все равно будет сделано. V8 вернется», – заявил Сулайем .

