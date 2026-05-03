Андреа Кими Антонелли: «Видеть Ферстаппена в борьбе за поул – это сюрприз»

Антонелли не ожидал от Ферстаппена борьбы за поул в Майами.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Майами , признав, что не ждал от «Ред Булл» и Макса Ферстаппена столь стремительного прогресса и борьбы за поул уже на этом этапе.

«Да, мы не ожидали увидеть Макса так высоко. Хотя понятно, что в «Ред Булл » привезли в Майами крупные обновления болида, а сам Ферстаппен выжимает из машины абсолютно все, что только можно, если не больше. Но да, видеть его в борьбе за поул – это сюрприз.

Со своей стороны могу сказать, что в этот уик-энд нам пришлось чуть труднее, чем обычно. У нас возникли трудности с поиском оптимального баланса машины, однако мы неплохо поработали над изменениями настроек болида и хорошо подготовили его к квалификации», – рассказал Антонелли.

