Маттиа Бинотто: «Макниш хорошо вписался в «Ауди». Он хорошо справится, не сомневаюсь»

Бинотто описал нового гоночного директора «Ауди».

Исполнительный директор и руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто прокомментировал назначение Аллана Макниша гоночным директором команды.

«Прежде всего, Аллан – отличный человек. Он был прекрасным пилотом. Он очень хорошо знает «Ауди». Он понимает гонки, в чем их суть. Он понимает язык пилотов.

Он знает, каково это быть на пит-уолл – потому что он был не только пилотом, но и руководителем в «Формуле Е». Он знает паддок, журналистов, он активно сотрудничает со всеми нашими партнерами. Поэтому, на мой взгляд, решение было простым, он отлично подходит для этой должности.

Для меня важно, чтобы он был на гоночной трассе в качестве гоночного директора. Я могу ему полностью довериться благодаря его опыту. Он легко вписался в нашу организацию. Я присутствую не на всех гонках, так что он будет представлять нашу команду.

Он хорошо справится, не сомневаюсь. В прошлом он показал, на что способен. Думаю, он уже наслаждается своей работой. Я видел его на пит-уолл, где он улыбался, несмотря на непростую практику. Это хорошее начало», – сказал Бинотто. 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
