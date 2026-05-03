Льюис Хэмилтон: «Не знаю, обязательна ли такая концепция переднего антикрыла – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» пошли другим путем»

У Хэмилтона есть вопросы к конструкции болида «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации к Гран-при Майами положительно оценил работу обновлений болида.

При этом, рассуждая о различиях в концепциях, Хэмилтон поставил под сомнение вариант конструкции переднего антикрыла «Феррари», которое заметно отличается от вариантов конкурентов.

«Команда очень упорно трудилась, чтобы подготовить новые компоненты болида. И они помогли нам сделать шаг вперед. Но соперники тоже смогли прибавить.

Как я слышал, в «Макларене » смогли сделать шаг вперед, хотя прогресс оказался даже более существенным, чем они ожидали. У нас такого ощущения нет.

При этом конкуренты пошли несколько другим путем – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл », все они действуют иначе в работе с передним антикрылом в сравнении с «Феррари». Так что нам тоже нужно посмотреть на ситуацию и понять, есть ли у нас возможность добиться прогресса в данной области.

Что я имею в виду? Концепцию. Если вы посмотрите на передние антикрылья других команд и сравните с «Феррари », то увидите, что у нас антикрыло выглядит по-другому. Не знаю, обязательно ли нам придерживаться именно такой концепции, но мне и правда интересно, что именно оно делает, потому что соперники явно пошли другим путем и прибавляют в скорости», – рассказал Хэмилтон.

