Льюис Хэмилтон: «Не знаю, обязательна ли такая концепция переднего антикрыла – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» пошли другим путем»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации к Гран-при Майами положительно оценил работу обновлений болида.
При этом, рассуждая о различиях в концепциях, Хэмилтон поставил под сомнение вариант конструкции переднего антикрыла «Феррари», которое заметно отличается от вариантов конкурентов.
«Команда очень упорно трудилась, чтобы подготовить новые компоненты болида. И они помогли нам сделать шаг вперед. Но соперники тоже смогли прибавить.
Как я слышал, в «Макларене» смогли сделать шаг вперед, хотя прогресс оказался даже более существенным, чем они ожидали. У нас такого ощущения нет.
При этом конкуренты пошли несколько другим путем – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл», все они действуют иначе в работе с передним антикрылом в сравнении с «Феррари». Так что нам тоже нужно посмотреть на ситуацию и понять, есть ли у нас возможность добиться прогресса в данной области.
Что я имею в виду? Концепцию. Если вы посмотрите на передние антикрылья других команд и сравните с «Феррари», то увидите, что у нас антикрыло выглядит по-другому. Не знаю, обязательно ли нам придерживаться именно такой концепции, но мне и правда интересно, что именно оно делает, потому что соперники явно пошли другим путем и прибавляют в скорости», – рассказал Хэмилтон.
