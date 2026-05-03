  • Льюис Хэмилтон: «Не знаю, обязательна ли такая концепция переднего антикрыла – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» пошли другим путем»
8

У Хэмилтона есть вопросы к конструкции болида «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации к Гран-при Майами положительно оценил работу обновлений болида.

При этом, рассуждая о различиях в концепциях, Хэмилтон поставил под сомнение вариант конструкции переднего антикрыла «Феррари», которое заметно отличается от вариантов конкурентов.

«Команда очень упорно трудилась, чтобы подготовить новые компоненты болида. И они помогли нам сделать шаг вперед. Но соперники тоже смогли прибавить.

Как я слышал, в «Макларене» смогли сделать шаг вперед, хотя прогресс оказался даже более существенным, чем они ожидали. У нас такого ощущения нет.

При этом конкуренты пошли несколько другим путем – «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл», все они действуют иначе в работе с передним антикрылом в сравнении с «Феррари». Так что нам тоже нужно посмотреть на ситуацию и понять, есть ли у нас возможность добиться прогресса в данной области.

Что я имею в виду? Концепцию. Если вы посмотрите на передние антикрылья других команд и сравните с «Феррари», то увидите, что у нас антикрыло выглядит по-другому. Не знаю, обязательно ли нам придерживаться именно такой концепции, но мне и правда интересно, что именно оно делает, потому что соперники явно пошли другим путем и прибавляют в скорости», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Может инженеры других команд и лучше, но Льюис лучше бы сосредоточился на собственном вождении. Инженерам-то тоже есть, что ему предъявить.
Хэм создает впечатление, что инженеры в Мерсе и Феррари бестолочи, не видят разницы в конструкции и не знают что делать. Он как сварливая жена: у соседа все по другому и не так как у тебя. Помню он еще в Мерседесе инженерам фотки Ред Булла отправлял "а у них вот так".
Ответ Gizer_1116541898
Хэм конечно хз прав или нет, но то что инженеры Феррари бестолочи тут как-то даже и вроде все сходится. Который уже раз Феррари в начале сезона борется за одни позиции, но чем дальше тем все плачевнее, из-за неудачных обновлений
Ответ lightcore
Прав или нет? Когда Льюис отучится в самом крутом техно ВУЗе, защитит докторскую, то может быть он хотя бы на треть начнет понимать как в реальности работает современная машина Ф1. Конструкторы постоянно утверждают, что изменение одного-двух элементов не изменят ситуации, потому что работает только общая концепция автомобиля. Если Феррари сделают крыло как у Макларен, это ничего не изменит, а может сделать только хуже. Поэтому то что Хэм несет, для инженеров Ф1 просто тупой бред.
Пирожок про крылья ничего не говорит, только удивляется, почему это красная машина по дождю ездить не умеет и откуда соперники, в 3 сегменте, находят дополнительную передачу)
Престарелый граг уже тут. Мастер шасси и аэродинамики лоик Серра получается делает машину старому другу Льюису не так как надо? Какой кошмар, может он еще и под Леклера ее пилит?
А ведь Хэм говорил, что в этой машине есть частичка его самого
У Феррари всегда все свое, они идут своим путем, через тернии к звёздам😀
