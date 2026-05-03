Ландо Норрис: «На трассе все еще есть участки, где чем быстрее ты едешь, тем больше теряешь»

Норрис оценил эффект от корректировок новых правил «Ф-1».

Пилот «Макларена » отметил, что правки, внесенные в регламент, не смогли полностью исправить проблемы в условиях квалификации.

«Мне кажется, некоторые вещи не изменились. На трассе все еще есть участки, где чем быстрее ты едешь, тем больше теряешь. В будущем мы, будучи пилотами, все же хотели бы это исправить.

На мой взгляд, пилоты «Ф-1» просто хотят выжимать максимум везде. Не хочется, чтобы на квалификационном круге ты терял время потому, что решил где-то проехать быстрее. Так быть не должно.

Кажется, все идет в правильном направлении. Думаю, на других трассах мы увидим больше плюсов [поправок регламента]. Вероятно, вы постоянно будете видеть, как мы, пилоты, немного жалуемся – ведь мы всегда этим занимаемся. Но в то же время сейчас наблюдается шаг вперед. Стало лучше.

[В пятничной квалификации к спринту] можно было атаковать и особо не задумываться о том, что вот здесь нужно пораньше убрать ногу с газа, а там его не пережать. Ощущения были более естественными. По-моему, это хорошо», – сказал Норрис.

Ландо Норрис: «Результат вполне заслуженный»

