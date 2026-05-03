Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» не должно возникнуть проблем с тем, чтобы добраться до финиша гонки»

Алонсо доволен надежностью болида «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что команда добилась прогресса в работе над надежностью болида.

При этом Алонсо рассказал, что в квалификации столкнулся с новой проблемой, связанной с нестабильностью работы коробки передач.

«Да, соперник с 17-го места оказался быстрее нас на секунду, так что впереди «Астон Мартин» по-прежнему ждет длинный путь. С другой стороны, ситуация с надежностью болида и вибрациями заметно улучшилась. Это главная хорошая новость уик-энда.

В отношении проблемы с вибрацией машины мы можем отметить для себя, что проблема решена, машина работает нормально. Так что у нас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы добраться до финиша гонки, у нас нет опасений в отношении надежности болида.

Что же касается скорости, то в Майами мы не привезли никаких новинок. Так что по скорости мы, вероятно, даже еще немного отстали от конкурентов в сравнении с последней гонкой.

При этом в квалификации наибольшей проблемой для меня стала коробка передач. При этом данные проблемы возникли впервые, в других сессия, до квалификации, ничего подобного не происходил. Но вот именно в квалификации машиной было практически невозможно управлять.

Я терял время на каждой точке торможения, машина отказывалась нормально ускоряться на выходе из поворотов, были проблемы при понижении передачи. Иногда машину толкало, иногда блокировались задние колеса. Так что да, это стало неприятным сюрпризом. Нужно постараться разобраться со всем этим к гонке. Особенно если она будет дождевой. Вряд ли мы справимся под дождем, если машина будет так себя вести при понижении передачи», – рассказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Ну вот, а говорили что к Майями вибрации не пофиксят.
