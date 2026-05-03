Фредерик Вассер: «Победа со 2-го ряда всегда возможна. «Феррари» сильнее в гонках, чем в квалификациях»

«Феррари» нацелена на победу в Майами, заверил Вассер.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер рассказал об ожиданиях от Гран-при Майами : Шарль Леклер начнет гонку с третьей позиции, Льюис Хэмилтон стартует шестым.

– Мы увидели некоторые изменения в раскладе сил – даже между спринтом и квалификацией…

– Да, это довольно странно. «Мерседес» оказался быстрейшим [в квалификации], а накануне «Макларен» летел по трассе, а наша команда по-прежнему третья. Однако мы все находимся в одной и той же фазе, если говорить о понимании машин и управлении энергией, поэтому легких сессий нет.

Важно стабильно находиться в борьбе. Необходимо зарабатывать большие очки, и постепенно мы улучшим свое понимание болида.

– Пока что «красные» быстрее «Мерседеса» на стартах, так?

– Пока – да. Но если что-то случилось вчера, не значит, что это повторится завтра.

– Ваша команда демонстрировала сильный гоночный темп – второй после «Мерседеса». Возможна ли победа в гонке, учитывая то, что ожидается дождь?

– Победа всегда возможна, если стартуешь со второго ряда. Кроме того, с начала сезона мы всегда были чуть сильнее в гонках, чем в квалификациях. И есть ощущение, что мы прибавляем шаг за шагом.

Это лишь начало пути, но сезон очень длинный. Кроме того, многое будет зависеть от погоды в гонке.

