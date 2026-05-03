Оскар Пиастри: «Потерял кучу времени из-за суперклиппинга, зато затем батарея выделила намного больше энергии на задней прямой»

Пиастри помешали сбои в работе силовой установки.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Майами , рассказав о том, что проехал свой финальный быстрый круг не оптимальным образом из-за сбоя в работе двигателя.

«Было довольно тяжело. В основном дело в менявшихся условиях – ветре, состоянии трассы, особенностях работы двигателя и того, что он сам захочет делать. Все развивалось довольно случайным образом, но было стабильности – так что да, это была не самая гладкая сессия, особенно это касается последнего круга в третьем сегменте.

Как мне показалось, я сделал то, что было необходимо и хорошо проехал участок 4-6 поворотов, а потом случилось нечто странное. Вот почему мой второй сектор получился настолько классным – потому что до этого я потерял кучу времени из-за суперклиппинга, который включился в тот момент, когда я этого совершенно не ждал. Зато затем батарея выделила намного больше энергии на задней прямой – поэтому второй сектор и получился настолько хорошим.

Что касается гонки, то если она пройдет в дождевых условиях, то будет тяжело. При этом я бы не сказал, что с точки зрения управления машиной ситуация сильно изменится в сравнении с тем, что было раньше. Другой вопрос – как именно в дождь будет работать двигатель, как будет работать распределение энергии, в каких местах батарея будет выдавать заряд и насколько мощным он будет. Ведь сейчас за все эти параметры отвечает компьютер», – рассказал Пиастри.

