Макс Ферстаппен: «Больше не чувствую себя пассажиром, могу преследовать соперников, а не смотреть, как они уезжают. Потрясающая работа «Ред Булл»

Ферстаппен заявил, что ощущения в болиде «Ред Булл» стали кардинально лучше.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен похвалил команду после второго места в квалификации к Гран-при Майами .

«Чем я доволен в болиде? Многим. До этого уик-энда столько всего в машине не работало. Какие-то вещи поменяли, и пилотировать стало гораздо комфортнее. Я ощущаю гораздо больше уверенности, больше не чувствую себя пассажиром.

Это стало очевидно уже накануне [в пятницу], но и в спринте все было не так плохо. Я наконец могу преследовать соперников, а не смотреть, как они уезжают вдаль, чтобы больше их не увидеть.

Первый ряд после секундного проигрыша на последнем этапе – что-то невероятное.

Конечно, мы остались недовольны тем, что случилось в предыдущих гонках, но было видно, что все стараются изо всех сил, чтобы разобраться в проблемах – и решения нашлись. Это просто потрясающе – потрясающая командная работа. Что касается меня, то в такой машине я чувствую больше уверенности, могу атаковать сильнее.

До этого ничего толком не работало. Я чувствовал себя настоящим пассажиром. То была недостаточная поворачиваемость, то срывы, ощущения в болиде менялись от одной сессии к другой, даже если ничего не меняли.

Сейчас мы во многом разобрались – не во всем, но в большинстве вещей. И машина стала гораздо более целостной», – сообщил нидерландец.

