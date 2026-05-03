Джордж Расселл о проблемах в Майами: «Предпочитаю плавный пилотаж. Здесь же тебе должно нравиться пускать машину в занос»

Расселл объяснил проблемы со скоростью в Майами.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Майами , объяснив проблемы со скоростью и сильное отставание от выигравшего поул напарника особенностями трассы.

«Я допустил ошибку в последнем повороте последнего быстрого круга. Я должен был улучшить время где-то на 0,3 секунды. И да, я немного расстроен. Но на самом деле у меня всегда возникали проблемы на этой трассе. В прошлом году Кими был здесь на поуле, а я был пятым (речь о квалификации к прошлогоднему спринту). Сейчас Кими снова на поуле, а я снова пятый.

На этой трассе у машины очень низкий уровень сцепления с дорожным полотном, ты много скользишь, асфальт сильно нагревается. Похожая ситуация и на этапе в Бразилии – и там Кими тоже смотрится лучше меня. Я же предпочитаю условия, при которых у самой машины и шин максимально хорошее сцепление с трассой. Так что мне хочется просто закончить этот уик-энд.

Честно говоря, у меня всегда были проблемы на таких трассах с низким уровнем сцепления. Майами, Зандворт, Бразилия. Да, я хочу поработать над решением этой проблемы, но в целом речь идет всего о 3 трассах из 24 (двух после истечения контракта Гран-при Нидерландов). И хуже всего дела обстоят именно в Майами.

Как гонщик я предпочитаю плавный и четкий пилотаж. У меня всегда был такой стиль пилотажа. А на этих трассах тебе должно нравиться пускать машину в занос. Мне нравится управлять машиной на грани, но тут это можно сравнить с тем, будто на болид установили комплект шин, которые уже проехали 200 кругов – и ты постоянно начинаешь скользить и бороться с недостаточной поворачиваемостью. Хотя понятно, что условия одинаковы для всех», – рассказал Расселл.

«Мерседес» провалил спринт в Майами, но взял поул. Конец доминирования близок?