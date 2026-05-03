Макс Ферстаппен: «Критика правил остается прежней, но сейчас пилотировать приятнее»

Ферстаппен снова недоволен регламентом «Ф-1», но с оговорками.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что ему все еще не нравятся машины 2026 года, хотя признал, что сейчас управлять болидом приятнее.

«Если проезжаешь быстрее определенные повороты, становишься медленнее на прямых – это по-прежнему так. От этого действительно нужно избавиться.

Можно ли это сделать в нынешнем году? На каких-то трассах будет тяжело. Надеюсь, в следующем сезоне мы совершим еще один шаг вперед: станет больше энергии от ДВС и меньше от батареи. Тогда ситуация улучшится.

Правки регламента не так сильно повлияли на удовольствие от пилотажа. Болид сам по себе нормальный, он позволяет довольно здорово гоняться. Просто нужно уйти от соотношения 55 на 45 [между мощностью ДВС и гибрида]. Надо как минимум вернуться к тому, что было в предыдущем регламенте – это было бы очень здорово.

Реалистично ли это в 2027-м? Нет, мы точно не увидим 75 или 80 процентов [от ДВС] в следующем году. Дело в политике: все считают, что могут извлечь какое-то преимущество. Но я просто думаю о том, как сделать «Ф-1» лучше. Не должно быть такого, что ты проезжаешь поворот газ в пол, отыгрываешь время, а потом страдаешь на прямой. От этого необходимо избавиться.

Критика правил остается прежней – неважно, второй я или восьмой. Но, конечно, сейчас лично мне пилотировать немного приятнее. И все равно нужно решить проблемы», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», ставший вторым в квалификации к Гран-при Майами.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Молодец, все правильно говорит.
Г…о не перестало быть г…ном, даже если позиции стали выше
