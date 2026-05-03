Президент ФИА о Ферстаппене: «Если внезапно перестаешь побеждать, ты высказываешься – я это понимаю. Очень сомневаюсь, что Макс уйдет»

Бен Сулайем уверен, что Ферстаппен останется в «Ф-1», несмотря на жалобы.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отреагировал на негативные высказывания лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена о машинах 2026 года и намеки нидерландца на уход из «Формулы-1».

«Ф-1» больше, чем любой человек. Президенты приходят и уходят, команды приходят и уходят, промоутеры приходят и уходят, пилоты приходят и уходят. Я только что я ним виделся, и он был настроен позитивно.

Жалобы? Если побеждаешь и внезапно перестаешь, конечно, ты высказываешься – я это понимаю.

В жизни все развивается циклами. Он выиграл [титул] четыре раза, и что говорили остальные, когда он побеждал?

А теперь я слышу, как Тото [Вольфф] говорит мне: «Все против меня». И я отвечаю: «Ага, но все были против Кристиана [Хорнера] в его время». Это жизненный цикл.

Люди могут что-то говорить, но всерьез ли они высказываются? Если он уйдет, нам будет его не хватать, однако «Ф-1» пойдет дальше. Было так много звезд и команд, которые приходили и уходили, но «Формула-1» всегда останется, и ФИА всегда останется.

Я фанат его пилотажа. Он не отвлекается. Он силен – не только в манере пилотажа, но и психологически. Но после того, что случилось в прошлом году и в этом, думаю, он не мог не высказаться о том, что чувствует.

Хочет ли он действительно сделать то, о чем говорит? Очень в этом сомневаюсь», – заявил бен Сулайем на Гран-при Майами.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
> Жалобы? Если побеждаешь и внезапно перестаешь, конечно, ты высказываешься – я это понимаю.

Но делаю вид, что не понимаю.

> ...и что говорили остальные, когда он побеждал?

Ругали регламент?
Ответ Дмитрий Дудников
Интересно будет посмотреть, если у ред булл стабильно будет 1-2 машина в пелотоне. Будет ли он так жестоко высказываться о регламенте. Если нет, то дело было не в регламенте, а в машине плохой.
Ответ Boss baby
Тапок относительно негативно высказывался о регламенте и во время доминирования Мерседеса. Так что дело 100% в машине.
Начал переобуваться лицемер 🤣
Ответ 5hxrb7mywu
Ты о себе что ли?
