Президент ФИА о Ферстаппене: «Если внезапно перестаешь побеждать, ты высказываешься – я это понимаю. Очень сомневаюсь, что Макс уйдет»

Бен Сулайем уверен, что Ферстаппен останется в «Ф-1», несмотря на жалобы.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отреагировал на негативные высказывания лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена о машинах 2026 года и намеки нидерландца на уход из «Формулы-1».

«Ф-1» больше, чем любой человек. Президенты приходят и уходят, команды приходят и уходят, промоутеры приходят и уходят, пилоты приходят и уходят. Я только что я ним виделся, и он был настроен позитивно.

Жалобы? Если побеждаешь и внезапно перестаешь, конечно, ты высказываешься – я это понимаю.

В жизни все развивается циклами. Он выиграл [титул] четыре раза, и что говорили остальные, когда он побеждал?

А теперь я слышу, как Тото [Вольфф ] говорит мне: «Все против меня». И я отвечаю: «Ага, но все были против Кристиана [Хорнера] в его время». Это жизненный цикл.

Люди могут что-то говорить, но всерьез ли они высказываются? Если он уйдет, нам будет его не хватать, однако «Ф-1» пойдет дальше. Было так много звезд и команд, которые приходили и уходили, но «Формула-1 » всегда останется, и ФИА всегда останется.

Я фанат его пилотажа. Он не отвлекается. Он силен – не только в манере пилотажа, но и психологически. Но после того, что случилось в прошлом году и в этом, думаю, он не мог не высказаться о том, что чувствует.

Хочет ли он действительно сделать то, о чем говорит? Очень в этом сомневаюсь», – заявил бен Сулайем на Гран-при Майами.

