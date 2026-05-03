  • Аджар будет дисквалифицирован из квалификации из-за технического нарушения
ФИА обнаружила, что болид «Ред Булл» Изака Аджара не соответствовал правилам во время квалификации к Гран-при Майами.

Элемент днища на машине француза оказался на 2 мм больше разрешенного регламентом.

Стюарды пообщаются с представителями «Ред Булл» утром по времени Майами и дисквалифицируют гонщика.

Изак показал девятое время в квалификации.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Мало того что обновы не дают, так еще и днище прошлогоднее. Ниче не поменялось
Ответ Rodbert
Ага, скажи ещё от Уэббера детали достались. А то как то слабо накидываешь
Ответ Alex1307
Я думал, там от Клина...
Ну зачем вы его наказываете , он и атк уже наказан быть вторым пилотом РБ при Максе
Никогда такого в рб не было и вот опять)
Ответ lightcore
И когда такое было?
ну вот и начались черные деньки для Аджара в рб
дааа, жаль добряка
И машина у него не поехала, ещё и дисква.
вторая машина Ред Булл при Максе - это похороны карьеры.
Хаджар или Аджар?
Уотсон или Ватсон?
Хаджар
А может тэстят на аджаре детальки)
