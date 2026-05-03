Аджар будет дисквалифицирован из квалификации из-за технического нарушения
ФИА обнаружила, что болид «Ред Булл» Изака Аджара не соответствовал правилам во время квалификации к Гран-при Майами.
Элемент днища на машине француза оказался на 2 мм больше разрешенного регламентом.
Стюарды пообщаются с представителями «Ред Булл» утром по времени Майами и дисквалифицируют гонщика.
Изак показал девятое время в квалификации.
Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
