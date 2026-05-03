Аджар будет дисквалифицирован из квалификации из-за технического нарушения

ФИА обнаружила, что болид «Ред Булл » Изака Аджара не соответствовал правилам во время квалификации к Гран-при Майами.

Элемент днища на машине француза оказался на 2 мм больше разрешенного регламентом.

Стюарды пообщаются с представителями «Ред Булл» утром по времени Майами и дисквалифицируют гонщика.

Изак показал девятое время в квалификации.

