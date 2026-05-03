Старт Гран-при Майами перенесен на 3 часа из-за штормового предупреждения – заезд начнется в 20:00

Старт Гран-при Майами перенесен на 3 часа назад.

Организаторы Гран-при Майами и ФИА согласовали перенос времени начала воскресной гонки.

Причиной переноса стали опасения в связи с тем, что в случае проведения мероприятия в изначально запланированные сроки, старт заезда придется отложить из-за погодных условий.

По прогнозу, во Флориде ожидается штормовое предупреждение и сильная гроза. При этом, согласно законам США, на территории страны запрещается проводить массовые мероприятия под открытым небом в том случае, если удары молнии зафиксированы в радиусе 10 км. В случае фиксации удара молнии в данном радиусе мероприятие должно быть остановлено, а возобновить его разрешается только по прошествии 30 минут после последнего зафиксированного удара молнии.

В связи со сложившейся ситуации организаторами было принято решение перенести начало гонки на более ранний срок – заезд начнется в 13:00 по местному времени, или в 20:00 по московскому.

Корректировке подверглись и сроки проведения гонок поддержки «Формулы-1».

