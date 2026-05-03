Льюис Хэмилтон: «Лично мне кажется, что обновления болида «Феррари» сработали»

Хэмилтон доволен работой новинок «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Майами , отметив, что доволен тем, что сумел добиться прогресса в работе с болидом по ходу уик-энда.

«Да, в этой квалификации машина заработала намного лучше. Так что не думаю, что у нас есть какие-то проблемы с двигателем. Для меня это был лучший момент уик-энда на данный момент. Мы внесли в настройки болида изменения и после этого поведение машины стало нравиться мне намного больше. Я был бы рад начать уик-энд с таким балансом машины. Во втором сегменте мы смотрелись очень уверенно, но вот в третьем не сумели выжать из машины что-то большее.

Не знаю, насколько сильно на других сказались изменения погодных условий, но если говорить об обновлениях болида, подготовленных «Феррари» – лично мне кажется, что они сработали. И теперь команда знает, в каком направлении нужно двигаться.

Я знаю, что ребята выкладываются на максимуме, и знаю, что мы способны на большее. Вы способны выжать из этой машины больше скорости. Да, мы по-прежнему проигрываем конкурентам на прямых, но мне кажется, что по ходу сезона мы смогли заметно прибавить. До этого уик-энда мы знали, что проигрываем конкурентам по 0,4-0,5 секунды [на круге] на прямых. Не знаю точных цифр здесь, но по ощущениям мы сделали шаг вперед. Да, этого не видно по моим результатам, но я все равно с оптимизмом жду завтрашнюю гонку», – рассказал Хэмилтон.

