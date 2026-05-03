Ландо Норрис: «Результат вполне заслуженный»

Норрис не удивлен результатом квалификации в Майами.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что не удивлен результатами команды и ухудшением позиций в сравнении с первой квалификацией и спринтом.

«Как мне кажется, мы все равно неплохо поработали. Просто вчера соперники выступили плохо, а сегодня сделали свою работу так, как должны были – честно говоря, у меня именно такое мнение.

Так что я бы не сказал, что у нас много поводов для жалоб. Хотя сегодня машиной и правда было сложнее управлять – из-за ветра, температуры и так далее. Может быть, сама машина тоже работала не так хорошо, и мне по какой-то причине было труднее ей управлять. Но произошло это не потому, что мы что-то поменяли. Просто немного изменились условия, а соперники сделали свою работу. Думаю, результат вполне заслуженный.

И да, у нас и правда по какой-то причине было больше проблем с распределением энергии. Когда я начал свой финальный быстрый круг, батарея по какой-то причине работала не на максимуме. Круг получился далеко не лучшим и нам нужно во всем разобраться.

При этом я не думаю, что люди по достоинству оценили то, как мы отработали вчера в сравнении с конкурентами. Мы были явно быстрее соперников – вот почему я был так доволен вчерашним выступлением [в квалификации], как и сегодняшним спринтом, потому что мы выжали максимум.

В то же время я еще вчера говорил, что «Мерседес» совсем близко. Их болид уже тогда либо не уступал нам либо был быстрее во всех поворотах. Просто у них возникли некоторые проблемы. И Макс Ферстаппен, и «Ред Булл» тоже были быстры. Так что я не удивлен результатом. Скорее я удивлен тем, как трудно нам пришлось сегодня», – рассказал Норрис.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Да все проще , маки так как и фуры едут на медиуме , а мерс с ред Булл на софте , вот и весь секрет !
