Шарль Леклер: «К третьему сегменту соперники вновь переключились на следующую передачу и заметно прибавили в скорости. «Феррари» пока так не умеет»

Леклер посетовал на нехватку скорости в квалификации в Майами.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что добиться чего-то большего, чем третье место, ему помешало отсутствие прогресса в скорости в третьем сегменте.

«Может быть, у нас и был шанс оказаться на втором, а то и на первом месте, честно говоря. Но, опять же, к третьему сегменту соперники вновь переключились на следующую передачу и заметно прибавили в скорости. С начала года каждый раз происходит одно и то же. Мы пока не умеем когда нужно переключаться на еще одну повышенную передачу.

Помимо этого, в целом ощущения от управления болидом по сравнению с пятницей немного ухудшились. Мы немного потеряли в скорости за последние сутки», – рассказал Леклер.

