Андреа Стелла: «Сразу четыре коллектива ведут очень плотную борьбу друг с другом и исход может быть любым»

Стелла объяснил неудачу «Макларена» в квалификации в Майами.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что не удивился результату команды в сессии, хотя после успеха в спринте от «Макларена» ждали большего.

«После квалификации к спринту мы говорили, что шансы на поул вполне могли быть сразу у нескольких гонщиков. У «Мерседеса» были проблемы с эффективностью распределения энергии, Леклер на быстром круге совершил пару ошибок.

Реальность же такова, что благодаря сочетанию характеристик трассы с обновлением болидов нескольких команд, сразу четыре коллектива ведут очень плотную борьбу друг с другом и исход может быть любым, поскольку все решает исполнение.

Изменились и параметры ветра. Нам нужно разобраться с парой вещей в плане стабильности работы силовой установки, а гонщикам нужно поймать ритм. Как кажется, некоторым соперникам пока удалось превзойти нас в этом.

При этом для «Формулы-1» нынешняя ситуация – это очень хорошая новость. Впереди нас ждет весьма зрелищные гонки», – рассказал Стелла.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Да, похоже 3 топ-команды и ферстапен довольно близки.
