Тото Вольфф о проблемах Расселла: «Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде»
Вольфф объяснил пятую позицию Расселла в квалификации в Майами.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о неуверенном выступлении Джорджа Расселла в квалификации к Гран-при Майами: британец стал пятым, его напарник Андреа Кими Антонелли завоевал поул.
«Джордж сказал мне, что ему трудно на определенных трассах. Здесь дело в том, что асфальт очень гладкий. Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде.
По ходу квалификации он улучшил свою позицию, и совсем чуточку не хватило до третьего места. Так что я очень доволен его прогрессом по ходу квалификации на том автодроме, где ему не на 100 процентов комфортно», – заявил Вольфф.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
А Расселу мы просто насыпали песка в бензобак, добавил Вольф.
Конечно доволен, Жора в Валеру превращается по-тихоньку
Не превращается, здесь он так себе ездит постоянно, не его трасса и в прошлом году именно здесь проиграл больше всего, а до этого пару раз не повезло.
