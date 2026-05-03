Тото Вольфф о проблемах Расселла: «Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде»

Вольфф объяснил пятую позицию Расселла в квалификации в Майами.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о неуверенном выступлении Джорджа Расселла в квалификации к Гран-при Майами : британец стал пятым, его напарник Андреа Кими Антонелли завоевал поул.

«Джордж сказал мне, что ему трудно на определенных трассах. Здесь дело в том, что асфальт очень гладкий. Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде.

По ходу квалификации он улучшил свою позицию, и совсем чуточку не хватило до третьего места. Так что я очень доволен его прогрессом по ходу квалификации на том автодроме, где ему не на 100 процентов комфортно», – заявил Вольфф.

