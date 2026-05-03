  Тото Вольфф о проблемах Расселла: «Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде»
Тото Вольфф о проблемах Расселла: «Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде»

Вольфф объяснил пятую позицию Расселла в квалификации в Майами.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о неуверенном выступлении Джорджа Расселла в квалификации к Гран-при Майами: британец стал пятым, его напарник Андреа Кими Антонелли завоевал поул.

«Джордж сказал мне, что ему трудно на определенных трассах. Здесь дело в том, что асфальт очень гладкий. Это как в теннисе: один игрок хорош на грунте, другой – на харде.

По ходу квалификации он улучшил свою позицию, и совсем чуточку не хватило до третьего места. Так что я очень доволен его прогрессом по ходу квалификации на том автодроме, где ему не на 100 процентов комфортно», – заявил Вольфф.

Антонелли завоевал 3-й поул подряд

Джордж Расселл: «У меня возникают проблемы на трассе в Майами»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Майами
Тото Вольфф
Формула-1
Джордж Расселл
Мерседес
Андреа Кими Антонелли
А Расселу мы просто насыпали песка в бензобак, добавил Вольф.
Конечно доволен, Жора в Валеру превращается по-тихоньку
Не превращается, здесь он так себе ездит постоянно, не его трасса и в прошлом году именно здесь проиграл больше всего, а до этого пару раз не повезло.
