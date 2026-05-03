Лоран Мекьес: «Обновления болида «Ред Булл» работают»

Мекьес доволен прогрессом «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что команда осталась довольна прогрессом в работе болида.

Макс Ферстаппен занял 2-е место, в то время как Изаку Аджару не удалось проехать достаточно быстрый круг и он показал лишь 9-е время.

«Обновления болида работают. Моим комплименты в адрес наших сотрудников в Милтон-Кейнс – это были пять довольно напряженных недель. Поскольку никто не хотел находиться на тех позициях, где мы были в трех первых гонках. И речь даже не об отставании от времени поула, а о том, что Макс Ферстаппен и Изак Аджар просто не могли атаковать с теми болидами, с которыми тогда работали.

И чтобы найти эти решения командой были проведены весьма серьезные исследования, ребята поработали невероятным образом. И все это – результат совместных усилий людей, которые занимаются как шасси, так и двигателем. Хотя мы понимаем, что этого недостаточно, и что мы не решили всех проблем. Но проделанная работа помогла «Ред Булл » вернуться на правильный путь», – рассказал Мекьес.

