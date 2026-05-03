Макс Ферстаппен: «Первый ряд – гораздо лучше, чем я ожидал перед уик-эндом. Виден свет в конце тоннеля»

Ферстаппен назвал первый ряд в Майами светом в конце тоннеля.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признался, что не рассчитывал на второе место по итогам квалификации к Гран-при Майами.

«На мой взгляд, есть два фактора. Безусловно, болид был не лучшим в предыдущих гонках, но и мне не было комфортно с такой конфигурацией. В последние недели команда изо всех сил трудилась над обновлениями, чтобы мне стало комфортнее работать со многими вещами.

И усилия действительно оправдались – я в большей степени чувствую, что контролирую машину и могу атаковать сильнее. Значит, обновления работают. Первый ряд – гораздо лучше, чем я ожидал перед уик-эндом.

[В гонке] сначала нужно хорошо стартовать. В этом году таких стартов у меня не так уж много. Мы с командой обратим внимание на это, а также посмотрим, что будет с погодой.

Но я уже очень рад, что мы в таком положении. Виден свет в конце тоннеля, мы можем продолжать трудиться и сокращать отставание.

В спринте гоночный темп выглядел нормально, когда я ехал в чистом воздухе. Но завтра будет новый день», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1».

