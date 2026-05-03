  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Оказались недостаточно быстры. Хотя третье место – это хорошая стартовая позиция»
7

Шарль Леклер: «Оказались недостаточно быстры. Хотя третье место – это хорошая стартовая позиция»

Леклер признал нехватку скорости в борьбе за поул в Майами.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, оценив свое текущее положение о поделившись мнением о перспективах в предстоящей гонке с учетом 3-й стартовой позиции.

«Все было на пределе. Мы просто оказались недостаточно быстры – и сейчас, и в этот уик-энд в целом. Мы подготовили значительный пакет обновлений болида, который помог «Феррари», однако мы по-прежнему отстаем от конкурентов, нам по-прежнему нужно прибавлять.

Квалификация получилась непростой. Ветер немного менялся на каждой попытке, поэтому поведение машины немного отличалось на каждом из быстрых кругов – особенно в 11 и 12 повороте. Разница в поведении машины между кругами была значительной. В таких условиях собрать вместе хороший быстрый круг было непросто. Но третье место – это хорошая стартовая позиция, с нетерпением жду гонку», – рассказал Леклер.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Майами
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если рядом или впереди Антонелли, то это 99% +1 позиция, не договорил Шарль, проанализировав прошлые старты:)
Ответ Alex_nder
А если рядом или впереди Антонелли, то это 99% +1 позиция, не договорил Шарль, проанализировав прошлые старты:)
Ну как бы Макс тоже не особо хорошо стартует нынче
Ответ mrcrowley88@yandex.ru
Ну как бы Макс тоже не особо хорошо стартует нынче
А кто хорошо стартует по сравнению с Феррари?
Думаю победа Шарля вполне реальна,хотя сейчас предсказать трудно,думаю оба мерса,макларена и Леклер почти равные шансы имеют,старт многое зарешает
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем