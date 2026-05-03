Шарль Леклер: «Оказались недостаточно быстры. Хотя третье место – это хорошая стартовая позиция»

Леклер признал нехватку скорости в борьбе за поул в Майами.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, оценив свое текущее положение о поделившись мнением о перспективах в предстоящей гонке с учетом 3-й стартовой позиции.

«Все было на пределе. Мы просто оказались недостаточно быстры – и сейчас, и в этот уик-энд в целом. Мы подготовили значительный пакет обновлений болида, который помог «Феррари», однако мы по-прежнему отстаем от конкурентов, нам по-прежнему нужно прибавлять.

Квалификация получилась непростой. Ветер немного менялся на каждой попытке, поэтому поведение машины немного отличалось на каждом из быстрых кругов – особенно в 11 и 12 повороте. Разница в поведении машины между кругами была значительной. В таких условиях собрать вместе хороший быстрый круг было непросто. Но третье место – это хорошая стартовая позиция, с нетерпением жду гонку», – рассказал Леклер.

