Андреа Кими Антонелли: «Немного переволновался на последнем круге – к счастью, времени первого круга хватило для поула»

Антонелли рад поулу на Гран-при Майами.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги победной для себя квалификации к Гран-при Майами, а также рассказал о настрое в преддверии завтрашней гонки.

«Потрясающий день, здорово снова быть на поуле. День начался непросто – спринт сложился совсем не так, как нам бы хотелось, – но я очень доволен тем, как нам удалось отыграться. Я немного переволновался на последнем круге в третьем сегменте – к счастью, времени первого круга оказалось достаточно для поула, и я очень этому рад.

Надеюсь, завтра все будет хорошо. Было бы здорово на этот раз не потерять позиций на старте, но мы в любом случае постараемся сделать все, что в наших силах. Уик-энд складывается для нас довольно непросто, но мы стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей», – рассказал Антонелли.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й