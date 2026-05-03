Антонелли завоевал 3-й поул подряд

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Майами.

Поул-позиция стала для итальянца третьей в «Формуле-1» и третьей подряд. Напарник Кими Джордж Расселл показал лишь пятое время.

Ранее Антонелли выиграл поулы к Гран-при Японии и Китая. У Кими 100-процентная реализация поул-позиций: он одержал победу в обеих гонках.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Китая
Гран-при Японии
Гран-при Майами
Через сколько гонок Джордж начнет ныть что команда его игнорирует и работает на Кими?
Ответ Sebastian Pereira
В какой-то момент ему в радиообмене включат "тутуту Макс Ферстаппен" а капелла в исполнении Тото
Школьник Миттермейера в лужу окунает
"BWOAH! It was close" в исполнении Кими-младшего было очень трогательно, круто, блин, респект пацану.
Жаль что старты не получаются у него.
Кими раздоминировался.
Кими с каждой гонок все лучше и лучше
