Болид Бортолето загорелся в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Майами
На «Ауди» Габриэла Бортолето возник пожар во время квалификации к Гран-при Майами.
Бразилец показал худшее время и не пробился во второй сегмент.
В конце первого сегмента тормоза загорелись, пламя распространилось на заднюю часть машины. Бортолето припарковал болид на обочине, после чего маршалы потушили возгорание.
Ранее из-за пожара спринт пропустил напарник Бортолето Нико Хюлькенберг.
Хюлькенберг пропустит спринт в Майами из-за загоревшегося мотора
Опубликовал: Михаил Ширяев
Да не останься ты никому, подумал Габриэл про свой болид:)
Ауди чудаки
