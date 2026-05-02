Болид Бортолето загорелся в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Майами

На «Ауди » Габриэла Бортолето возник пожар во время квалификации к Гран-при Майами .

Бразилец показал худшее время и не пробился во второй сегмент.

В конце первого сегмента тормоза загорелись, пламя распространилось на заднюю часть машины. Бортолето припарковал болид на обочине, после чего маршалы потушили возгорание.

Ранее из-за пожара спринт пропустил напарник Бортолето Нико Хюлькенберг.

