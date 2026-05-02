Ландо Норрис: «Теперь болид «Макларена» позволяет стабильно ехать на уровне, близком к совершенству»

Норрис объяснил прогресс «Макларена» в Майами.

Пилот «Макларена » рассказал, смогла ли команда одержать победу в спринте в Майами за счет более лучшего понимания работы силовой установки.

«Нет, тут дело не столько в силовой установке. Она была хорошей на протяжении всего сезона. Думаю, сейчас мы выжимаем из нее максимум – в этом плане мы делаем все возможное.

Болид в целом работает значительно лучше. Думаю, машина стала более стабильной и предсказуемой в определенных ситуациях – что хорошо при любой скорости и в условиях любого типа поворотов. Ты способен лучше предсказывать происходящее, и тебе проще менять подход из круга в круг.

Прежде управление машиной напоминало своего рода инь и ян. Теперь же, как мне кажется, мы можем стабильно ехать на уровне, близком к совершенству. В конце концов у нас просто стало больше сцепления. У болида теперь больше прижимной силы, он стал лучше работать – и по большей части это касается задней оси.

У нас весь сезон были трудности с задней осью, так что это хороший шаг вперед. С первого круга практики я чувствовал, что могу агрессивнее работать с педалью газа – а это всегда хорошие ощущения», – сказал норрис.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

