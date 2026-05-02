Пьер Гасли о 8-м месте в спринте: «Максимум, который можно было показать»

Гасли считает, что выжал максимум в спринте в США.

Гонщик «Альпин » Пьер Гасли высказался после того, как заработал одно очко, финишировав восьмым в спринте на Гран-при Майами.

«Я доволен насколько, насколько это возможно в такой ситуации. Это максимум, который можно было показать в спринте. Очередь из машин впереди оторвалась достаточно далеко. В этом смысле я доволен.

Что касается ощущений в болиде, они практически такие же. По-прежнему остаются проблемы со сцеплением. Надеюсь, после обеда получится сделать шаг вперед», – заявил Гасли.

