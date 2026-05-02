Бортолето дисквалифицирован из спринта перед Гран-при Майами

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето был дисквалифицирован и потерял 11-е место в спринте перед Гран-при Майами.

По результатам проверки, которую проводил технический делегат ФИА Джо Бауэр после финиша спринта выяснилось, что уровень давления во вспускной системе двигателя превышает допустимую норму.

По условиям регламента уровень давления в двигателе не должен превышать допустимую отметку более чем на 4,8 БАР. Поскольку уровень был превышен, это автоматически привело к дисквалификации бразильца.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
"... вспускной". Опубликовал Александр Моисеенко. Уже не удивляет.

И да, единица давления - бар, а не БАР (это не аббревиатура).
